شكرا لقرائتكم وزير الرياضة المصري يهاجم الاتحاد المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 16:11

هاجم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، الاتحاد المحلي لكرة القدم "الجبلاية" على خلفية أزمة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري المصري والتي أشعلت خلافات كبيرة بين مسؤولي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وقال الوزير: " يجب على الاتحاد المصري أن يتعلم مما حدث هذا الموسم ليستعد جيدا للموسم الجديد." مشددا على ضرورة وضع أسس وقواعد تلتزم بها كافة الأندية . واعترف بوجود خلافات عميقة في وجهات النظر بين رئيس الأهلي محمود الخطيب ورئيس الزمالك مرتضى منصور بداعي التنافس الشديد على اللقب ، متوقعا انتهاء هذه المشاكل قريبا .



من جهته ، قال نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير أن لائحة الموسم الجديد بالدوري المصري تمنع مشاركة أي ناد في بطولتين خارجيتين لعدم تكرار مشكلات توقف مسابقة الدوري المحلي لانشغال الأندية في أكثر من بطولة ، مشددا على أن الاتحاد عازم على تلافي سلبيات الموسم الجاري الذي تأجل إلى ما بعد انتهاء مباريات كأس الأمم الإفريقية.

على صعيد متصل ، طالب مسؤولي الأهلي من مجلس إدارة النجم الساحلي خطابا بمضمون تعاقد النادي التونسي مع العاجي سليمانى كوليبالى الهارب من النادي" الأحمر" قبل عامين. وينتظر الأهلي سداد اللاعب غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار، وفقا لتأكيدات الاتحاد الدولي "فيفا" الذي أمهل اللاعب حتى 24 الجارى لتنفيذ الحكم وسداد الغرامة .