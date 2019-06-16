شكرا لقرائتكم المكسيك تستهل مشوارها في الكأس الذهبية بفوز ساحق على كوبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض-"الحياة" | منذ 4 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 12:57

استهل المنتخب المكسيكي لكرة القدم مشواره في النسخة الخامسة عشرة من بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بانتصار ساحق أمام منتخب كوبا حيث تغلب عليه 7 / صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.



وكانت منافسات المجموعة قد افتتحت بفوز المنتخب الكندي على منتخب مارتينيك 4 / صفر، لكن المنتخب المكسيكي، الأكثر تتويجًا في البطولة برصيد سبعة ألقاب، حقق الفوز الكبير ليتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف أمام كندا.

ويدين المنتخب المكسيكي بفضل كبير للاعب أوريل أنتونا الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للفريق في شباك كوبا، كما سجل راؤول خيمينيز ثنائية وكان الهدفان الأخران من نصيب دييجو رييس وإرنستو فيجا مهاجم ديبورتيفو جوادالاخارا.

وأقيمت المباراة على ملعب "روز بول" بمدينة باسادينا الأمريكية، في اليوم الأول من منافسات البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا حتى السابع من يوليو المقبل.