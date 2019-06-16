شكرا لقرائتكم قبل النسخة الـ32.. المنتخبات الأكثر تأهلا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجز 24 منتخبا مقاعدهم فى بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ32 التى ستقام فى مصر فى الفترة 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل. منتخب مصر يحتل المرتبة الأولى فى قائمة المنتخبات الأكثر تأهلا لبطولة أفريقيا رغم أنه غاب عن 3 نسخ متتالية قبل أن يعود فى 2017 ويصل لنهائى البطولة التى أقيمت فى الجابون وخسرها أمام الكاميرون بهدفين لهدف. ونستعرض فى هذا التقرير أكثر المنتخبات تأهلا لأمم أفريقيا

مصر.. 23 مرة كوت ديفوار.. 20 غانا.. 18 نيجيريا - الجزائر – الكاميرون – المغرب – تونس – زامبيا.. 16 Advertisements جمهورية الكونغو الديمقراطية .. 15 السنغال.. 11 إثيوبيا - غينيا .. 9 جنوب أفريقيا – السودان- بوركينا فاسو- أنجولا.. 7 الكونغو – مالي – توجو.. 6

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