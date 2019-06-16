شكرا لقرائتكم محمد عبد الله يشيد بقوة منتخب مصر قبل إنطلاق أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربى بقوة الجيل الحالى لمنتخب مصر قبل إنطلاق بطولة كأس الامم الافريقية 2019 .

وقال عبد الله فى تصريحات لـ "تايم سبورت" : " الجيل الحالى للفراعنة متميز فى كل الخطوط ولو كان فى حالته الطبيعية التى يؤدى بها اللاعبين فى أنديتهم سنذهب بعيداً فى كان 2019 "

ويضيف نجم الاهلى والزمالك والاسماعيلى الاسبق : " الفراعنة أصحاب الرقم القياسى فى التتويج بالكان ، ونملك خبرات كبيرة فى أدغال أفريقيا يجب أن نستغلها للعودة لمنصات التتويج الافريقية لاسيما فى ظل إقامة البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا، مضيفا ورغم الخبرات الكبيرة لأحمد المحمدى أرى أن المنتخب خسر كثيراً بعدم انضمام أحمد فتحى لاعب الاهلى فهو يملك قوة كبيرة لايستهان بها "

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وفاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله أحمد المحمدى على نظيره التنزانى ودياً ويستعد للودية الثانية أمام نظيره غينيا فى التاسعة مساء اليوم الاحد .

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.