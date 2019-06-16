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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينشر معلومات عن وليد سليمان .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ، على نشر معلومات هامة عن الحاوى وليد سليمان لاعب المنتخب والمتواجد مع الفراعنة فى معسكر برج العرب ، استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق فى الفترة من 21 يونيو الجارى ، و حتى 19 يوليو المقبل.
ويقع المنتخب فى المجموعة الأولى من مجموعات البطولة ، و التى تضم كل من منتخبات أوغندا و الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى ، و المقرر ان تخوصض مبارياتها باستاد القاهرة.
ويستهل الفراعنة مبارياتهم فى بطولة الأمم الأفريقية بمواجهة زيمبابوى فى افتتاح البطولة يوم 21 يونيو ، حيث خاض المنتخب ودية مع تنزانيا ، و يخوض ودية اخرى مساء اليوم.
وتشمل المعلومات التى نشرتها صفحة الجبلاية بعض المعلومات الشخصية عن سليمان، و كذلك مبارياته مع الفراعنة ، و البطولات التى حققها.
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