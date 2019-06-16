شكرا لقرائتكم منتخب مصر يختتم معسكره فى برج العرب بتدريبات بدنية غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكره، على اختتام معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية صباح غداً الإثنين بمران صباحي بدني للاعبين بعد خوض ودية غينيا فى البروفة الثانية والأخيرة للفراعنة استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي والمقرر لها الجمعه المقبل فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
يخوض منتخب مصر فى التاسعة مساء اليوم ودية أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 ، بعد أن خاض الفراعنة ودية يوم الخميس الماضى أمام تنزانيا شهدت فوز الفراعنة بهدف أحرزه أحمد المحمدي.
ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري للقاهرة ظهرغداً عقب إنتهاء معسكر الإسكندرية واستئناف التدريبات بملعب الكلية الحربية بدأ من يوم الثلاثاء.
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