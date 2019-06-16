جمال عبد الحميد يختار تشكيل مصر الأمثل أمام زيمباوبوى بافتتاح أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل اختار نجم منتخب مصر السابق جمال عبد الحميد ومهاجم الزمالك والأهلي السابق فى الثمانيات ، تصوراً للتشكيل الأمثل من وجهة نظره لمنتخب الفراعنة في المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري. وجاء تشكيل جمال عبد الحميد للمنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" خط الظهر: أحمد المحمدي ..محمود علاء..أحمد حجازي..أيمن أشرف Advertisements خط الوسط: طارق حامد..محمد النني..عبد الله السعيد..محمد صلاح..تريزجيه خط الهجوم: أحمد علي ووأوقعت القرعة مصر فى المجموعة الاولى بجانب منتخبات زيمبابوي، الكونغو، و أوغندا. يسعى المنتخب الوطني لاستعادة الأمجاد الأفريقية الغائبة منذ التتويج القاري الأخير باللقب في 2010.

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