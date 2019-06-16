شكرا لقرائتكم السقا: عبد الله السعيد يستحق المشاركة أساسيًا مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الاسبق أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الفراعنة يستحق المشاركة بشكل أساسى فى تشكيلة المنتخب ببطولة كأس الامم الافريقية 2019 .

وتابع عبد الظاهر السقا فى تصريحات تليفزيونية لـ "تايم سبورت" " أتوقع عدم مشاركة محمد صلاح فى ودية غينيا الليلة فهو من العناصر الاساسية للمنتخب التى لاتحتاج للوديات ، مضيفاً أجيرى كان بحاجة لوديات أكثر ولكن ضيق الوقت وعدم انهاء مسابقة الدوري ساهم فى أن يكون هذا الاعداد هو أسوأ أعداد للفراعنة قبل البطولات".

ويكمل عبد الظاهر السقا حديثه قائلا :: " أجيرى أستقر على 40 % من تشكيلة الفراعنة ولكنه يبحث عن طريقة اللعب المناسبة للمنتخب ويحاول رسم سيناريوهات ملاقاة المنتخبات الكبرى والتشكيل الأمثل لذلك "

ويضيف كابتن منتخب مصر الاسبق : " منتخب مصر عبر أجياله المختلفة تضع له قارة أفريقيا قيمة كبرى فهو صاحب الرقم القياسى بالتتويج باللقب الافريقى موجهاً نصيحاً للاعبى الفراعنة قبل البطولة قائلا : "الجماهير سلاح ليك وليس ضدك يجب أن تبتعدوا عن الضغوط فهى رعب للمنافس وليس لكم حتى لاتفقدوا مصدر قوتكم الحقيقى مثلما كان أكبر سلاح لنا فى 2006 حينما فوزنا باللقب على أرضنا"

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وفاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله أحمد المحمدى على نظيره التنزانى ودياً ويستعد للودية الثانية أمام نظيره غينيا فى التاسعة مساء اليوم الاحد .

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأعلن أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى تم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".