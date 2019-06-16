شكرا لقرائتكم "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين بالإسماعيلى يعتذر عن الاستمرار فى منصبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين بالإسماعيلى عن عدم الاستمرار فى منصبه لظروف صحية ألمت به مؤخرا. وقبل المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة الاعتذار خلال الجلسة التى جمعتهما ، وتقدم بالشكر لنجم الفريق السابق فى عصره على المجهود الذى قدمه للمساهمة فى النهوض بقطاع الناشئين واعادته لسابق عهده باعتباره المصدر الأساسى للفريق الأول ، بجانب تطويره بشكل ملحوظ وهو ما انعكس فى تحقيق نتائج إيجابية قى الموسم المنقضى. Advertisements وسيبحث مجلس الإدارة عن البديل الأنسب لبازوكا لتولى المهمة تحضيرا للموسم الجديد.

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