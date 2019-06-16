شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبحث عن إقامة 3 وديات استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلى، بدنيًا و فنيًا لمبارة الزمالك فى الدورى عقب انتهاء كاس الأمم الأفريقية 2019 التى تنظمها مصر، ويبحث عن 3 فرق لإقامة وديات أمامهم .

ويواصل اليوم الاحد الفريق الأول للنادى الاسماعيلى تدريباته استعداداً للمباراة المؤجلة مع الزمالك ، وكان الفريق قد بدأ استعداداته أمس السبت ،لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

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وكان محمود جابر المدير الفنى المؤقت للاسماعيلى قد حدد الخميس الماضى موعداً لإنطلاق فترة الاعداد ولكن قرر المجلس تأجيلها للسبت انتظاراً لحسم ملف المدير الفنى الاجنبى المنتظر التعاقد معه ليقود بنفسه فترة الاعداد ولكن مع عدم حسم الملف سيتولى محمود جابر فترة الاعداد لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.