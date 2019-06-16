شكرا لقرائتكم محمد عطوة مدافع الرائعد السعودى على رادار الأهلى لتدعيم دفاعاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادي الاهلي، للتعاقد مع محمد عطوة المحترف في صفوف الرائد السعودي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وتألق محمد عطوة مع ناديه خلال الموسم المنقضي بالدوري السعودي ليتلقي عدة عروض مصرية أبرزها من الأهلي والزمالك.

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وينوي مسئولو الاهلي عقد جلسة مع عطوة في غضون الأيام القليلة المقبلة بالقاهرة من أجل معرفة طلباته للتعاقد معه لاسيما وأن اللاعب أصبح حراً ولا يرتبط بعقد مع ناديه.

وانضم محمد عطوة منذ موسم ونصف إلى نادي الرائد السعودي قادمًا من الاتحاد السكندري بعقد ينتهي بعد 6 أشهر ولم يجدد عقده حتى الآن وهو ما يمنح له فرصة التوقيع لأي نادي في انتقالات الصيف المقبلة.