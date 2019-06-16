- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صورة.. عمرو السولية يخطف الأضواء فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خطف عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، الأضواء من لاعبى الأهلى، بعدما نشر صورة له خلال إجازته فى الإمارات العربية، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.
وعلق رمضان صبحى، الذى استغل فترة الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق لقضاء بضعة أيام فى الجونة برفقة زوجته حبيبة إكرامى، على صورة السولية قائلاً: طب إيه مش كده هترجع يعنى ولا إيه .
ويعود النادى الأهلى إلى التدريبات السبت المقبل بعد فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. عمرو السولية يخطف الأضواء فى الإمارات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.