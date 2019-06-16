شكرا لقرائتكم صورة.. عمرو السولية يخطف الأضواء فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، الأضواء من لاعبى الأهلى، بعدما نشر صورة له خلال إجازته فى الإمارات العربية، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

وعلق رمضان صبحى، الذى استغل فترة الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق لقضاء بضعة أيام فى الجونة برفقة زوجته حبيبة إكرامى، على صورة السولية قائلاً: طب إيه مش كده هترجع يعنى ولا إيه .

ويعود النادى الأهلى إلى التدريبات السبت المقبل بعد فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق الأحمر.