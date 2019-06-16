شكرا لقرائتكم فتنة في الأهلي بسبب "مصيف مارينا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد النادى الأهلي أزمة مُثيرة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب مصيف النادي بمارينا حيث لاحظ أكثر من مسئول بالنادي وداخل مجلس الإدارة أن هناك صفحات تم إنشاءها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الإشادة بهذا المصيف لتدعيم العامري فاروق نائب رئيس النادي باعتباره صاحب فكرة التعاقد مع أحدى شركات.

وما زاد الأمر غموضاً هو ما نشره مهند مجدي عضو مجلس الإدارة مؤخراً عبر صفحته والتى قدم فيها الشكر للعامري فاروق على الجهد المبذول في مصيف مارينا كونه المسئول عنه.

إشادة بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بجهود العامري فاروق في مصيف مارينا أثارت حالة من الغضب بين بعض مسئولي النادي خاصة وأنه ليس من المعتاد أن يتم تزكية أي مسئول على حساب الأخر داخل النادي إذا كان يُقدم "خدمة عامة" فضلاً عن أن هناك شكاوي كثيرة من جانب عدد كبير من أعضاء الاهلي بشأن "مصيف" كارينا وسوء الخدمات فيه.

الواضح أن ما فعلته بعض صفحات مواقع التواصل الأجتماعي من أجل "تلميع" نائب رئيس النادي أثار أزمة ستكبر خلال الفترة المقبلة داخل القلعة الحمراء لاسيما وأن هناك من يرى أن هذه الأمور من شأنها التجهيز المُبكر لإنتخابات الاهلي المقبلة حيث يرغب العامري في حشد أعضاء الجمعية العمومية لصالحه لتحقيق أهدافه الشخصية في الأنتخابات القادمة.