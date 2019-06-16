شكرا لقرائتكم عبدالرزاق حمدالله يرد على بيان الجامعة بـ"الملاكمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، مقطعاً مصوراً على حسابه الشخصي في "إنستغرام" وهو يؤدي بعض التدريبات الرياضية القوية ومنها الملاكمة، وذلك بعد يومين من إعلان الجامعة المغربية استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

ووضع حمدالله، هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ34 هدفاً، مقاطع مصورة له وهو يمارس تدريبات قوية، وهو ما فسره متابعون بأنه رد على بيان الجامعة المغربية الذي أشار إلى أن استبعاد المهاجم الهداف جاء بسبب إصابته في الظهر والورك.



وكان عبدالرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي قد قال في مداخلة إذاعية محلية، إن حمدالله أبلغه بعدم ارتياحه في المنتخب، كاشفاً أنه حدد موعداً للكشف على عبدالرزاق حمدالله يوم الجمعة، لكن اللاعب لم يحضر.



وسبق أن أشارت تقارير صحافية مغربية إلى وجود خلاف بين عبدالرزاق حمدالله وفيصل فجر بعد رفض الأخير منحه الكرة لتسديد ركلة الجزاء أمام غامبيا في المباراة الودية التي خسرها أسود الأطلس بهدف دون رد.

