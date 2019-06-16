شكرا لقرائتكم مارتينيز وزاباتا يقودان كولومبيا إلى هزيمة الأرجنتين بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه المنتخب الكولومبي ضربة موجعة لنظيره الأرجنتيني وتغلب عليه 2 - صفر يوم السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2019) المقامة بالبرازيل.

وشكلت الهزيمة صدمة قوية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والذي يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده.

وعلى ملعب "أرينا فونتي نوفا" بمدينة سلفادور، ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 70 دقيقة ثم حسم المنتخب الكولومبي المواجهة بهدفين سجلهما البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86.