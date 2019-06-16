شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات في 85 مركز شباب بالمنيا و50 بأسيوط لعرض مباريات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة في المنيا، إنه تم الانتهاء من استعدادات بطولة الأمم الأفريقية بالمحافظة، حيث تم تخصيص شاشتين عملاقتين، إحداهما في نادي فكرية أبوقرقاص جنوب مدينة المنيا، والثانية بنادي المنيا الرياضي، لعرض المباريات للمواطنين بالمجان.

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وأضاف «عكاشة»، في تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص 85 صالة داخل مراكز الشباب بالمدن والقرى لإذاعة المباريات.

وفي أسيوط، قال محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه تم تجهيز 50 مركز شباب وناديا رياضيا لإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تم تجهيز المتنزهات والحدائق العامة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة تلك المباريات وتشجيع المنتخب المصري.