شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وغينيا الودية.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره غينيا، في لقاء ودي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الأحد، وتنقل المباراة فضائيا عبر قنوات النيل للرياضة، وأون سبوت، وعلى البث الأرضي عبر قناة تايم سبورت.