شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: تجربة غينيا مهمة.. والجهاز استقر على التشكيل الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني رمزي مساعد المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن تجربة غينيا الودية المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الأفريقية.

وأضاف مساعد المدير الفني للمنتخب، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لإن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها.

وتابع: الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة، لا سيما بعد أن تعاهدنا جميعا منذ البداية على نسيان انتماءاتنا المحلية على باب المعسكر وأصبح انتماؤنا جميعا واحد لبلدنا ومنتخبنا الوطني.

Advertisements

وشدد هاني رمزي على أن التركيز منصب على مباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل لأنها مباراة الافتتاح، ودائما ضربة البداية مهمة جدا على الروح المعنوية بتحقيق الفوز بنتيجتها، خاصة أن هدفنا هو احتلال قمة المجموعة.

واستطرد بقوله: إلا أن ذلك لا يعني أن ترتيباتنا الفنية لا تشمل جميع فرق المجموعة، حيث عملنا عليها منذ إجراء قرعة البطولة من جمع المعلومات عنها ونقاط القوة فيها وطرق لعبها لمواجهتها بالشكل الذي يضمن لنا التفوق عليها.

وأكد هاني رمزي مجددا على تفاؤله لمسيرة المنتخب في البطولة مستندا على الترتيبات التي أعدها الجهاز الفني والروح المعنوية ودرجة التركيز العالية لجميع اللاعبين.

واختتم مساعد المدير الفني بالقول: نثق في أن الجماهير ستكون ورقتنا الرابحة في البطولة التي دائما ما تكون على قلب واحد في حبها وانتمائها للمنتخب الوطني، مشيرا إلى أن الخبرات التي يتمتع بها جميع اللاعبين المختارين تؤهلهم للعب تحت أي ضغوط دون القلق من هذا الجانب.