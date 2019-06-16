شكرا لقرائتكم الكاراتيه يوافق على المشاركة فى دورى الشباب بكرواتيا بالكاتا والكوميتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، المشاركة فى بطولة دورى الشباب التى تقام بكرواتيا، على مستوى منتخبى الكاتا والكوميتيه فى الفترة من 2 إلى 8 يوليو المقبل بمدينة يوماج الكرواتية .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 21 لاعبا ولاعبة، من المقرر أن يعلن الجهاز الفنى عنهم خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن منتخب الكاراتيه شارك فى بطولة الدورى العالمى الذى أقيم بالصين وحقق خلاله اللاعبون 3 ميداليات برونزية.

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