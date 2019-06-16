شكرا لقرائتكم استاد القاهرة الدولى "أسطورة" مصرية على الطريقة الألمانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل استاد القاهرة الدولى، مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو. منتخبات المجموعة الأولى وتضم المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، كلا من مصر والكونغو الديمقراطية، وأوغندا ، وزيمبابوى. سعة استاد القاهرة Advertisements ويتسع استاد القاهرة الدولى لحضور 74,000 متفرج. معلومات عامة عن استاد القاهرة ثاني أكبر الملاعب المصرية بشكل عام وأكبر ملعب من المخصصين لاستقبال مباريات كأس أمم أفريقيا المقبلة، ويحتضن المباراة النهائية. أول ملعب من نوعه ذو المعايير الأوليمبية في الشرق الأوسط وأفريقيا. صممه نفس المهندس الذي أنشأ الملعب الأولمبي في برلين بألمانيا، وتم افتتاحه من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في احتفالات ثورة يوليو عام 1960. الملعب الرسمى لقطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك على الصعيد المحلي والأفريقي وكذلك منتخب مصر.

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