شكرا لقرائتكم المنتخبات الأكثر تتويجًا فى تاريخ أمم أفريقيا.. مصر فى الصدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تتويجا فى بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم قبل 5 أيام من انطلاق النسخة الـ32 من منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل.

وحقق المنتخب 7 ألقاب أعوام "1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010"، ويأمل فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع اللقب الثامن فى تاريخه هذا العام.

وفى هذا التقرير نستعرض قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا فى تاريخ أمم أفريقيا



مصر 7 ألقاب

الكاميرون 5 ألقاب

غانا 4 ألقاب

نيجيريا 3 ألقاب

كوت ديفوار 2 ألقاب

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الكونغو الديمقراطية 2 ألقاب

زامبيا لقب وحيد

تونس لقب وحيد

السودان لقب وحيد

الجزائر لقب وحيد

المغرب لقب وحيد

إثيوبيا لقب وحيد

جنوب أفريقيا لقب وحيد

الكونغو لقب وحيد