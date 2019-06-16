ستاد الإسماعيلية 80 سنة خدمة...

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جدة - عمرو شويل يستقبل استاد الإسماعيلية، مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو. منتخبات المجموعة السادسة وتضم المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية، كلا من الكاميرون ، وغانا ، وبنين ، وغينيا بيساو سعة استاد الإسماعيلية Advertisements ويتسع استاد الإسماعيلية لحضور 18,525 متفرج معلومات عامة عن استاد الإسماعيلية من أقدم الملاعب المصرية حيث أُنشى عام 1939 أحد 6 ملاعب استضافت كأس أمم أفريقيا 2006 يستقبل مباريات الإسماعيلي في مختلف البطولات المحلية والقارية

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