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ستاد الإسماعيلية 80 سنة خدمة...

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جدة - عمرو شويل يستقبل استاد الإسماعيلية، مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو.

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منتخبات المجموعة السادسة

وتضم المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية، كلا من الكاميرون ، وغانا ، وبنين ، وغينيا بيساو

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سعة استاد الإسماعيلية

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ويتسع استاد الإسماعيلية لحضور 18,525 متفرج

 

معلومات عامة عن استاد الإسماعيلية

من أقدم الملاعب المصرية حيث أُنشى عام 1939

أحد 6 ملاعب استضافت كأس أمم أفريقيا 2006

يستقبل مباريات الإسماعيلي في مختلف البطولات المحلية والقارية

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