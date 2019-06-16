شكرا لقرائتكم ستاد السويس 27 ألف مصرى فى انتظار نسور قرطاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل استاد السويس، مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو. منتخبات المجموعة الخامسة وتضم المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، كلا من تونس ، ومالى ، وموريتانيا ، وأنجولا Advertisements سعة استاد السويس ويتسع استاد السويس لحضور 27,000 متفرج معلومات عامة عن استاد السويس يقع في مدينة السويس وهو الملعب الرئيسي لفريق بتروجت بالدوري المصري الممتاز تم غلقه مؤقتا حتى شهر مايو المنقضى لإجراء بعض أعمال الصيانة ليكون جاهزاً لاستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019.

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