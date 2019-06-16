شكرا لقرائتكم مروان محسن يقود هجوم منتخب مصر أمام غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بمحمد صلاح نجم الفراعنة و المحترف بليفربول الإنجليزي فى الشوط الثاني لودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى التجربة الثانية و الأخيرة للفراعنة قبل كأس أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعه وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

كما استقر أجيرى على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة اليوم أمام غينيا وهو:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

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الدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور.

الوسط : محمد النني و طارق حامد " دونجا " وعبدالله السعيد و محمد صلاح تريزيجيه.

الهجوم مروان محسن.