مروان محسن يقود هجوم منتخب مصر أمام غينيا...

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جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بمحمد صلاح نجم الفراعنة و المحترف بليفربول الإنجليزي فى الشوط الثاني لودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى التجربة الثانية و الأخيرة للفراعنة قبل كأس أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعه وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
كما استقر أجيرى على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة اليوم أمام غينيا وهو:
حراسة المرمى : محمد الشناوى
الدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور.
الوسط : محمد النني و طارق حامد " دونجا " وعبدالله السعيد و محمد صلاح تريزيجيه.
الهجوم مروان محسن.
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