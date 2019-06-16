شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: تذكرتى مفتاح عودة الجماهير إلى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه الإعلامى أحمد شوبير بالشكر لشركة تذكرتي التى تمتلك حقوق بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، مشيداً بالأسلوب الرائع والمتقدم فى التعامل مع الجماهير. وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" والمذاع عبر إذاعة "أون سبورت" أن شركة تذكرتي بذلت مجهود جبار فى محاربى السوق السوداء من خلال مجموعة من القيود التى فرضتها لضمان وصول التذاكر إلى الجماهير مباشرة وبسعرها الحقيقي ومنع تداولها فى السوق السوداء. Advertisements وتابع قائلا: "أتمنى أن تستمر تذكرتي بعد كأس الأمم الأفريقية لإعادة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى فى مباريات الدورى بالسعة الكاملة عن طريق بطاقات المشجعين التى تستخدم حاليًا لحضور البطولة الأفريقية." يذكر أن شركة تذكرتي هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة ببيع تذاكر بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بدءً من يوم الجمعة المقبل، ويتم التسجيل للحصول على التذاكر عبر موقعها الإلكتروني WWW.Tazkarti.com

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