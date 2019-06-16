"لو هتشجع فى الاستاد" .. 5 وصايا لمشجع مثالي أبرزها "ارتدى قميص فريقك"...

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جدة - عمرو شويل الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ولضمان استمتاعك بمبارة كرة القدم من المدرجات، يقدم "الخليج 365" 5 وصايا للمشجعين. إحرص على اصطحاب زجاجات مياه لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة. ارتدى قميص فريقك المفضل أو ملابس بلون الـ"تى شيرت". Advertisements قف أثناء عزف النشيد الوطنى وردده مع اللاعبين والإداريين. اصطحب علم المنتخب الذى تشجعه خلال المبارة.شجع فريقك بحماسة.

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