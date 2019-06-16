شكرا لقرائتكم محمد شريف يرفض الرد على المقاصة بسبب العرض البرتغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى محمد شريف لاعب النادى الأهلي عرضًا من نادي مصر المقاصة، ورفض الرد عليه بسبب العرض البرتغالي الذى تلقاه مؤخراً من نادي جيل فيستني حيث أرسل الأخير عرضاً رسمياً لشراء اللاعب من الاهلي على سبيل الأعارة بنية البيع.
وشهدت الفترة الماضية تلقي محمد شريف الذى غاب عن حسابات لاسارتي المدير الفني للأهلي فترة طويلة في الموسم الجاري أكثر من عرض يأتي في مقدمتها عرضاً من المقاصة حيث ابدى أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي رغبة في ضم "جناح" الاهلي الصيف المقبل.
وطلب شريف تأجيل الرد على عرض المقاصة لحسن حسم موقفه من البقاء في الاهلي من عدمه في ظل العروض التى تأتي له مؤخراً وأبرزها من جيل فيستني البرتغالي.
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