شكرا لقرائتكم استاد الإسكندرية الأقدم في مصر وأفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل استاد الإسكندرية، مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو. منتخبات المجموعة الثانية وتضم المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، كلا من نيجيريا ، وغينيا ، ومدغشقر ، وبوروندى سعة استاد الإسكندرية Advertisements ويتسع استاد الإسكندرية لحضور 20,000 متفرج معلومات عامة عن استاد الإسكندرية تم بناءه عام 1929 ويعد الأقدم في مصر وأفريقيا كان يتسع لـ 13 ألف متفرج وبعد التطوير أصبح يسع لقرابة 20 ألف مشجع الملعب الرئيسي لأندية الاتحاد السكندري، وسموحة والأوليمبي وأحد الملاعب التي استضافت كأس أمم أفريقيا 2006 أول ملاعب الوطن العربي التى استقبلت أبراج الإنارة فيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استاد الإسكندرية الأقدم في مصر وأفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.