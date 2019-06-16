اتحاد الكرة يستقبل قائمة الراحلين عن 13 فريق الثلاثاء...

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جدة - عمرو شويل يستقبل اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، قائمة أسماء الراحيل من 13 نادي من اللاعبين فى موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وقام اتحاد الكرة المصرى السبت الماضى باخطار أندية ادورى المصرى بموعد تحديد أسماء الراحلين عن كل فريق.

حيث خاطب الأندية لتحديد الراحلين قبل الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يونيو.

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واستثنى اتحاد الكرة أندية الزمالك والأهلى والإسماعيلى والجونة والمقاولون العرب، بسبب امتداد الموسم الكروى للأندية المذكورة الى ما بعد أمم افريقيا ببقية لقاءات الدورى.

بينما ستخوض الأندية المشاركة فى كأس مصر البطولة بالقوائم الجديدة.

ووفقا للائحة المنظمة لمسابقة الدوري المصرى، بضرورة إخطار كل ناد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، بعد انتهاء الموسم بـ14 يومًا، الأمر الذي يحتم على جميع أندية الدوري، إرسال أسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم لاتحاد الكرة واللاعبين أنفسهم.

ومازال الموسم الكروى الحالى لم ينته بالنسبة لخمس فرق، حيث سيواجه الأهلى المقاولون ثم الزمالك، فيما سيواجه الزمالك الجونة ثم الإسماعيلى ثم الأهلى.