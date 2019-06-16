شكرا لقرائتكم ستاد السلام شكل "بيضاوى" لرؤية أوضح للمباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل استاد السلام، مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو. منتخبات المجموعة الرابعة وتضم المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية، كلا من المغرب ، وكوت ديفوار ، وجنوب أفريقيا ، وناميبيا سعة استاد السلام Advertisements ويتسع استاد السلام لحضور 30,000 متفرج معلومات عامة عن استاد السلام يقع في منطقة السلام بالقاهرة تم افتتاحه عام 2009 لاستضافة مباريات كأس العالم للشباب صُممت المدرجات على شكل بيضاوي به منحنى عند المقطع مما يساعد كل المتواجدين على رؤية المباراة بشكل مثالي دون أي معوقات يحتضن مباريات فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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