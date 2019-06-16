شكرا لقرائتكم محمد صلاح داخل الجيم على هامش معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب الفراعنة، صورًا له أثناء تدريباته فى الجيم بمعسكر المنتخب الوطني المقام حالياً استعداداً لكأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق في 21 يوليو الجاري.

واحتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر، أمس السبت، بعيد ميلاده الـ27 حيث انه مواليد 1992.

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وحرص لاعبو منتخب مصر على الإحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح بـ"تورتة" وصورة تحمل اسم اللاعب المحبب إليه وهو MO SALAH.