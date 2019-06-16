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ستاد الدفاع الجوى "آخر العنقود" بملاعب أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يستقبل استاد الدفاع الجوى، مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو.

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منتخبات المجموعة الثالثة

 

وتضم المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، كلا من السنغال ، والجزائر ، وكينيا ، وتنزانيا

 

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سعة استاد الدفاع الجوى

ويتسع استاد الدفاع الجوى لحضور 30,000 متفرج

 

معلومات عامة عن استاد الدفاع الجوى

يقع في محور المشير طنطاوي بمدينة التجمع الخامس ويضم جزء خاص بين المدرجات لكبار الزوار ويحتوي على 4 غرف للاعبين مثل الحال بالنسبة لاستاد القاهرة بعد التعديلات الأخيرة مع وجود إمكانية لضم كل غرفتين معا، بخلاف وجود غرفة خاصة لاستقبال الحكام مجهزة على أعلى مستوى

تم افتتاح استاد الدفاع الجوى ليوم 2 يوليو عام 2012 ويطلق عليه اسم ملعب 30 يونيو وهو العيد السنوي لقوات الدفاع الجوي.

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