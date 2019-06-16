شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا ينشر صور له و أسرته على شاطئ البحر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي صوراً عبر حسابه على موقع انستجرام جمعته بنجله وزوجته على أحد الشواطئ. ويسعى مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي لتحديد وجهته خلال الفترة المقبلة بعد أن بقي لنصف موسم بعيداً عن المستطيل الأخضر بعد فسخ تعاقده مع فريق أحد السعودي الذي كان قد أعير إليه في يناير الماضي بعد تعذر مشاركته مع النادي الأهلي. Advertisements





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