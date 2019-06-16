شكرا لقرائتكم 8 معلومات عن عبد الله السعيد اصدرها اتحاد الكرة.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة، على نشر 8 معلومات عن عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر قبل إنطلاق بطولة كأس الامم الافريقية، بطريقة الإنفو جراف.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

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منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.