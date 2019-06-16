شكرا لقرائتكم محافظ أسيوط : تجهيز 50 مركز شباب ونادى لعرض مباريات كأس أمم افريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللوء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أنه تم تجهيز 50 مركز شباب ونادى رياضى لإذاعة مبارايات كأس أمم افريقيا 2019 بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل لافتاً الى انه تم تجهيز المتنزهات والحدائق العامة لإتاحة الفرصة امام الجماهير لمتابعة تلك المبارايات وتشجيع المنتخب المصرى، مؤكدا على اهتمام المحافظة بالنشاط الرياضى و التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لاستقبال المواطنين .

وشدد محافظ أسيوط على مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارتها الفرعية ورؤساء المراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات اللازمة لعرض المباريات موضحاً أنه تم تجهيز كافة القاعات المحددة بالمقاعد والتهوية اللأزمة فضلا عن شراء عدد من أجهزة البث الرقمية و توفير اعداد من شاشات العرض العملاقة ومد تلك القاعات بها لتسهيل المشاهدة والتشجيع امام الجماهير دون اى معوقات، مشيرا إلى فتح جميع المواقع والمراكز بالمجان امام المواطنين وتجهيز عدد من القاعات للفتيات والسيدات لمتابعة البطولة وذلك فى إطار تكثيف وتنويع الأنشطة خلال الصيف .

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتعليمات محافظ أسيوط جارى الانتهاء من تجهيز عدد من القاعات الاضافية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لتوفير فرصة أمام الجماهير لمتابعة تلك المباريات.

يذكر أن مواقع العرض تشمل استاذ أسيوط الرياضى ونوادى (أسيوط الرياضي، الشبان المسلمين، أبوتيج الرياضى ، البدارى الرياضى ، القوصية الرياضى ، أبنوب الرياضى ، ديروط الرياضى ، الغنايم الرياضى ، ساحل سليم الرياضي) ومراكز شباب (ناصر بالوليدية ، درنكه ، دير درنكه ، ريفا ، موشا ، منقباد ، بنى حسين ، مسرع ، سلام ، بنى غالب ، المطيعة ، أبوتيج ، النخيلة ، دوينة ، العقال البحرى ، النووارة قبلى ، القوصية ، الشيخ نجيب ، فزارة ، صدفا ، الدوير ، الوعاضلة ، ديروط الشريف ، صنبو ، جرف سرحان ، الفتح ، الوسطى ، بنى مر ، ساحل سليم ، الغنايم ، حى بحرى الغنايم ، دير الجنادلة ، حى السلام ، حجدم ، بنى عدى البحرية، بنى عدى أولاد عليو ، نزة قرار ، أبنوب ، كوم أبو شيل ، بنى محمديات).

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تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط (1)



تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط (2)



تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط (3)



تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط (4)



تجهيز مراكز الشباب والاندية باسيوط (5)