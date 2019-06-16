شكرا لقرائتكم برنامج مكثف للاعبى الإسماعيلى لرفع الكفاءة البدنية استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، وضع برنامج للاعبى فريقه لرفع الكفاءة البدنية والفنية لهم قبل مواجهة الزمالك.
وكان الفريق الأول للنادى الإسماعيلى بدأ تدريباته السبت الماضى استعدادا للمباراة المؤجلة مع الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.
وكان محمود جابر المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى قد حدد الخميس الماضى موعداً لإنطلاق فترة الاعداد ولكن قرر المجلس تأجيلها للسبت انتظاراً لحسم ملف المدير الفنى الاجنبى المنتظر التعاقد معه ليقود بنفسه فترة الاعداد ولكن مع عدم حسم الملف سيتولى محمود جابر فترة الاعداد لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.
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