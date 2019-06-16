شكرا لقرائتكم إقبال كبير من الجماهير على منفذ تذكرتى بالمركز الأولمبى بالمعادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمر شوقى مدير منفذ تذكرتى بالمركز الاوليمبى، أن مقر تذكرتى شهد تزايد الإقبال للجماهير استلام الـ FAN ID وتذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق فى الفترة من 21 يونيو الجارى و جتى 19 يوليو المقبل وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "الخليج 365" قائمة كاملة بها: Advertisements الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسية - شبرا - 6 أكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية – السويس). الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى أصحاب الجياد بسموحة - نادى الشمس). كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355 والموقع الرسمى www.tazkarti.com.

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