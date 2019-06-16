كتب أحمد عصام
استهل منتخب الأرجنتين رحلة البحث عن لقب كوبا أمريكا بخسارة غير متوقعة بنتيجة 2/0 أمام كولومبيا فجر اليوم، الأحد، ضمن مباريات المجموعة الثانية التى تضم أيضًا منتخبى قطر وباراجواى.
وعلى الرغم من ظهور الأرجنتين بالقوة الضاربة بقيادة ليونيل ميسي نجم برشلونة، إلا أن التانجو عانى لهز شباك أوسبينا حارس كولومبيا وخرج خاسرًا بهدفين دون رد، لتستمر معاناة ليو مع منتخب بلاده الذى لم يتوج معه بأى لقب حتى الآن رغم الإنجازات الكبيرة التى حققها مع برشلونة.
وعلى الرغم من الخسارة إلا أن ميسي تمسك بأمل الارجنتين في التأهل إلى الدور...
كانت هذه تفاصيل خبر 21 لقطة تكشف معاناة ميسى مع الأرجنتين فى كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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