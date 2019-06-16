بوجبا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد أنه الوقت قد يكون مناسبًا لخوض تحدي جديد في مكان آخر.

وارتبط بوجبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد وسط اهتمامات من جانب ناديي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وخلال تصريحات لبعض المراسلين في طوكيو نقتلها صحيفة جارديان قال بوجبا: "قد يكون الوقت مناسبًا لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر".

وأضاف: "كما قلت، هناك الكثير من المفاوضات والكثير من التفكير أيضًا".

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وتابع: "بالنسبة لي، لقد أمضيت ثلاث سنوات في مانشستر، قدمت عملًا رائعًا، عشت بعض اللحظات الطيبة وبعض اللحظات السيئة مثل الجميع".

وواصل: "بعد هذا الموسم، أعتقد بالنسبة لي أنه قد يكون الوقت مناسبًا لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر، أنا أفكر في هذا".

بوجبا انضم إلى يونايتد في أغسطس 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، محققًا صفقة تاريخية في ذلك الوقت حيث كلفت خزينة أولد ترافورد مبلغ مالي قيمته 89.3 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أنه على الرغم من عدم بزوغ نجم بوجبا هذا الموسم بقميص يونايتد، إلا أنه تواجد في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي.