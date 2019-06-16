محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أشاد طارق يحيى، المدير الفني السابق لسموحة، بقدرات أحمد حمدي، لاعب وسط الأهلي الشاب المعار إلى الجونة، مؤكدًا أنه طلب ضمه من النادي الأحمر عندما كان مديرًا فنيًا لطلائع الجيش بعد رؤيته في إحدى المباريات.
وقال يحيى في ضيافة برنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" صباح الأحد: "أحمد حمدي لاعب مميز للغاية ويتمتع بقدرات عالية، لا أعرف كيف سمح الأهلي برحيله، وأرى أن عدم عودته بعد نهاية إعارته ستكون جريمة".
وأضاف: "طلبت من سيد عبدالحفيظ (مدير الكرة بالأهلي) قبل ست سنوات التعاقد مع أحمد حمدي عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا تقريبًا، وتحايلت عليه أكثر من مرة، لكن النادي رفض وفضّل الإبقاء عليه".
وأتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: "كان يجب استكمال الدوري بدون الدوليين، خاصةً أن جميع لاعبي الأهلي والزمالك المعارين في الدوري متألقين بشكل لافت، مثل أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ومطفى محمد ورزاق سيسيه".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طارق يحيى ينتقد الأهلي بسبب أحمد حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.