بالفيديو.. طارق يحيى ينتقد الأهلي بسبب أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد طارق يحيى، المدير الفني السابق لسموحة، بقدرات أحمد حمدي، لاعب وسط الأهلي الشاب المعار إلى الجونة، مؤكدًا أنه طلب ضمه من النادي الأحمر عندما كان مديرًا فنيًا لطلائع الجيش بعد رؤيته في إحدى المباريات.

وقال يحيى في ضيافة برنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" صباح الأحد: "أحمد حمدي لاعب مميز للغاية ويتمتع بقدرات عالية، لا أعرف كيف سمح الأهلي برحيله، وأرى أن عدم عودته بعد نهاية إعارته ستكون جريمة".

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وأضاف: "طلبت من سيد عبدالحفيظ (مدير الكرة بالأهلي) قبل ست سنوات التعاقد مع أحمد حمدي عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا تقريبًا، وتحايلت عليه أكثر من مرة، لكن النادي رفض وفضّل الإبقاء عليه".

وأتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: "كان يجب استكمال الدوري بدون الدوليين، خاصةً أن جميع لاعبي الأهلي والزمالك المعارين في الدوري متألقين بشكل لافت، مثل أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ومطفى محمد ورزاق سيسيه".