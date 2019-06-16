هاني رمزي يتحدث عن.. ورقة المنتخب الرابحة.. تجربة غينيا واستعدادات المباراة الافتتاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث هاني رمزي مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني عن التجربة الودية التي سيخوضها الفراعنة أمام غينيا في إطار استعدادته لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تطرق للحديث عن ورقة المنتخب الرابحة والمباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي.

بطولة كأس الأمم الأفريقية ستنطلق يوم الجمعة المقبل في مصر وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو القادم، ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمباراة أمام زيمبابوي باستاد القاهرة.

المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من زيمبابوي، الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وقال رمزي: "تجربة غينيا التي سخوضها المنتخب الوطني اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الأفريقية".

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وأضاف: "الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي ، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عالٍ، لإن مشوار البطولة طويل ولكل لاعب سيكون له دور".

وتابع: "الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا، تعاهدنا جميعا منذ البداية على نسيان انتماءاتنا المحلية على باب المعسكر، انتماءنا جميعا لبلدنا ومنتخبنا الوطني".

وواصل رمزي: "نركز على مباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل، ضربة البداية مهمة دائمًا".

واستطرد: "متفائل بمسيرة المنتخب في البطولة، استعدينا جيدًا، الجهاز الفني رفع الروح المعنوية ودرجة التركيز العالية لجميع اللاعبين".

واختتم مساعد المدير الفني قائلًا: "نثق في أن الجماهير ستكون ورقتنا الرابحة في البطولة كما أن الخبرات التي يتمتع بها جميع اللاعبين المختارين تؤهلهم للعب تحت أي ضغوط دون القلق من هذا الجانب".