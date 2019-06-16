"لن نكرر المأساة".. شوبير يعلن تعديلا جديدا على لائحة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة التي أعدت لائحة الموسم الجديد (2019-2020) وضعت بندًا يمنع مشاركة أي ناد من الدوري المصري في بطولتين خارجيتين.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" عبر "أون سبورت" صباح اليوم الأحد: "تمسكت اللجنة بعنف وبشدة وأصرت على عدم مشاركة أي فريق في البطولتين الإفريقية والعربية".

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وأضاف: "مشاركة فريق في البطولتين الخارجيتين معناه توقف الدوري لمدة شهر، وإذا تعارض هذا الأمر في ثلاثة أدوار سيصل التوقف إلى ثلاثة أشهر، وبالتالي لا نريد تكرار مأساة هذا الموسم مجددًا".

وأوضح: "استعانت اللجنة بخبراء متخصصين من داخل وخارج مصر، حيث تواصلت مع خوان أحد مسؤولي رابطة الليجا الإسبانية، وعبدالله الجنيبي وطه عزت من لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي".

وأتم نائب رئيس اتحاد الكرة قائلا: "أعتقد أن هذا الأمر يعتبر بداية حقيقية لوضع نظام صارم للمسابقة في المستقبل، خاصةً أن رابطة الأندية ستعود للحياة ومحمود الشامي هو المرشح الأكبر لرئاستها".