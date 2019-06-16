الخليج 365 يكشف.. ملامح تشكيل منتخب مصر لودية غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير، على تشكيل الفريق للمباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019 أمام غينيا.

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة مصر وغينيا الودية مساء اليوم الأحد، استعدادا لأمم أفريقيا 2019 بمصر.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، بعدما منح الفرصة المباراة الماضية للثنائي محمود عبدالرحيم "جنش"، وأحمد الشناوي.

ويتجه أجيري للدفع بالرباعي عمر جابر وباهر المحمدي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد أيمن منصور في خط الدفاع، على أن يلعب بلاعب وسط مدافع فقط وهو محمد النني، وبجواره الثنائي عبدالله السعيد وعمرو وردة.

وفي خط الهجوم، يتجه أجيري للدفع بالثلاثي محمود حسن "تريزيجيه"، ووليد سليمان، ومروان محسن مهاجما صريحا.

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ويفكر أجيري وجهازه المعاون في إمكانية الاستعانة بطارق حامد في التشكيل الأساسي كلاعب وسط ارتكاز وحيد، وأمامه الثنائي محمد النني وعبدالله السعيد، على أن يُبقي عمرو وردة بمقاعد البدلاء.

الجهاز الفني للمنتخب ناقش مصير محمد صلاح لاعب ليفربول من المباراة، سواء التواجد في التشكيل الأساسي، أو الدفع به في الشوط الثاني، واستقر الجهاز بشكل كبير على عدم الدفع بصلاح في بداية اللقاء.

ويستهدف الجهاز الفني للمنتخب في الشوط الثاني للدفع بعدد من البدلاء لكي ينهي المباراة بالقوام الأساسي للمنتخب والتشكيل الأقرب لمباراة زيمبابوي في إفتتاح أمم أفريقيا 2019 بملعب استاد القاهرة الدولي.

التشكيل المتوقع لمصر أمام غينيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – باهر المحمدي – محمود حمدي "الونش" – أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عبدالله السعيد – محمد النني – عمرو وردة أو "طارق حامد".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجية" – مروان محسن – وليد سليمان.