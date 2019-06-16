7 أرقام سلبية للأرجنتين وميسي بعد السقوط أمام كولومبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه المنتخب الكولومبي ضربة موجعة لنظيره الأرجنتيني بالفوز عليه بنتيجة (2-0) صباح الأحد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة بالبرازيل.

وشكلت الهزيمة صدمة قوية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والذي يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت بعد فوز كولومبيا على الأرجنتين:

- أصبح هدف روجير مارتينيز هو الأول لكولومبيا في شباك الأرجنتين منذ نوفمبر 2011 (هدف دورلان بابون)، ليكسر بعد 8 سنوات سلسلة سلبية استمرت 565 دقيقة متتالية دون تسجيل أي هدف أمام التانجو.

- تلقى المنتخب الأرجنتيني أول هزيمة أمام نظيره الكولومبي منذ 12 عامًا وتحديدًا يوم 20 نوفمبر 2007 بنتيجة (2-1) في تصفيات كأس العالم، حيث حقق التانجو 5 انتصارات و3 تعادلات خلال التسع مباريات الأخيرة.

Advertisements

- باتت هزيمة الأرجنتين هي الأولى للتانجو في كوبا أمريكا منذ سقوطه في نهائي نسخة 2007 أمام البرازيل (0-3)، حيث حافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال الثلاث نسخ السابقة أعوام 2011 و2015 و2016، باستثناء هزيمته بركلات الترجيح أمام تشيلي في المباراة النهائية لآخر نسختين، محققًا الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مناسبات.

- خسر منتخب الأرجنتين مباراته الافتتاحية في كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 40 عامًا والثالثة في تاريخه، بعد الخسارة أمام أوروجواي (2-3) عام 1919 و(1-2) أمام بوليفيا 1979، لتصبح الخسارة (0-2) هي الأكبر للتانجو، مع العلم أن منتخبين فقط نجحا في التتويج بلقب كوبا أمريكا بعد خسارة المباراة الأولى في المسابقة، وهما البرازيل في 2007 وتشيلي في 2016.

- افتتح ليونيل ميسي بطولة مع الأرجنتين بالخسارة للمرة الأولى في مسيرته التي بدأها مع التانجو عام 2007، بعد تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية لخمس نسخ سابقة من كأس العالم وكوبا أمريكا وتعادله في 3 مباريات.

- فشل ميسي في التسجيل في 5 من آخر 8 مباريات لعبها مع منتخب الأرجنتين بين الرسمي والودي، مكتفيًا بالتسجيل في ثلاث مباريات أمام كل من هايتي (هاتريك)، نيجيريا (هدف) ونيكاراجوا (هدفين).

- حقق المنتخب الكولومبي انتصاره الثالث أمام نظيره الأرجنتيني في كوبا أمريكا، بعد فوزه (2-1) عام 1987 و(3-0) في 1999، إذ تعادل أربع مرات وخسر في سبع مباريات خلال تاريخ مواجهات الفريقين.