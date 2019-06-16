بحضور وزير الرياضة.. دعوة الإعلاميين لندوة دور الإعلام الرياضة في توعية الجماهير

وجهت وزارة الشباب والرياضة دعوات لوسائل الإعلام المختلفة، لحضور الندوة التي تنظمها الوزارة بشأن دور الإعلام الرياضي.

و يحضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ندوة (دور الاعلام الرياضي في توعية الجماهير قبل وأثناء

بطولة الأمم الافريقية) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور نخبة من كبار الإعلاميين والصحفيينوالمتخصصين وعدد من مجموعة (الشباب يدير الشباب).

وتهدف الندوة الي بث روح الوطنية والانتماء وتوعية الجماهير للتحلي بالسلوك الحضاري والتشجيع المثالي أثناء مباريات البطولة الافريقية، والتأكيد على دور الاعلام الرياضي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي، في ظهور مصر بالمظهر الحضارى المشرف أثناء البطولة.