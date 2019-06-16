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إيهاب لهيطة وراء منح السيسي قميص منتخب مصر موقع من اللاعبين

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كشف مصدر بمنتخب مصر لـ "الوفد"، أن إيهاب لهيطة مدير الفريق القومي، هو صاحب فكرة منح تيشيرت الفراعنة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس

الجمهورية، أثناء زيارته لتدريبات الفريق أمس السبت.

قال المصدر، إن لهيطة عرض الفكرة على هاني ابو ريدة رئيس

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اتحاد الكرة، والذي وافق على الفور، ووقع اللاعبون على التيشيرت قبل منحه إلى رئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع غينيا اليوم في التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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