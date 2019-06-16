وزارة الرياضة تنظم ندوة عن دور الإعلام الرياضي في توعية الجماهير

تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ندوة بعنوان (دور الاعلام الرياضي في توعية الجماهير قبل وأثناء بطولة الأمم الافريقية) ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل من اجل إنجاح بطولة الأمم الافريقية رقم ٣٢، والتي ستشهد مشاركة ٢٤ منتخبا

افريقيا لأول مرة.

تقام الندوة يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٨ يونيو الجاري في تمام الثانية عشر ظهرا بمركز التعليم المدني وذلك بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين والمتخصصين وعدد من مجموعة (الشباب يدير الشباب).

وتهدف الندوة الي بث روح الوطنية والانتماء وتوعية الجماهير للتحلي بالسلوك الحضاري والتشجيع المثالي أثناء المباريات، والتأكيد على دور الاعلام الرياضي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي، في ظهور مصر بالمظهر الحضارى المشرف أثناء البطولة، والالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بميثاق الشرف الإعلامي، وكذلك التأكيد على دور الجماهير في انجاح بطولة الأمم الأفريقية بالتواجد الجماهيرى الكبير فى المباريات .