شاهد.. حسين الشحات يوجه رسالة إلى محمد صلاح

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي. ونشر الشحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة مع محمد صلاح معلقًا " كل سنه وانت طيب يا فخر العرب". مع محمد صلاح معلقًا " كل سنه وانت طيب يا فخر العرب". وكان نجم ليفربول الإنجليزي، احتفل أمس السبت بعيد مولده الـ 27، وقام عدد كبير من لاعبي منتخب مصر بتوجيه التهئنة له. ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية، والتي تستضيفها مثر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

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