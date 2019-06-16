بوجبا: أحتاج إلى تحدٍ جديد خارج مانشستر يونايتد

أخبر بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدارة ناديه برغبته في الرحيل، عن صفوف الفريق، وخوض تحد جديد في مكان آخر خارج إنجلترا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية حديث لبول بوجبا خلال جولة ترويجية في طوكيو قال فيه "كما قلت، هناك الكثير من الحديث والكثير من التفكير أيضًا، بالنسبة لي ، لقد أمضيت ثلاث سنوات

في مانشستر وأعمل بشكل جيد؛ بعض اللحظات الطيبة وبعض اللحظات السيئة، مثل الجميع. مثل كل مكان آخر".

وتابع "بعد هذا الموسم وكل ما حدث خلاله، أعتقد بالنسبة لي أنه قد يكون وقتًا مناسبًا لتحدي جديد في مكان آخر، هذا هو ما أفكر فيه بالوقت

الحالي".

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع بول بوجبا، وأصبح الفريق الملكي على استعداد لتقدم عرض بقيمة 150 مليون يورو، من أجل ضم النجم الفرنسي، كما أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى لاستعادة اللاعب بين صفوفه مرة أخرى.

كما أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أبلغ رؤسائه في مدريد إنه عازم على التعاقد مع اللعب الفائز بكأس العالم الفرنسي هذا الصيف كجزء من إعادة تشكيل الفريق.