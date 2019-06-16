اليوم.. محمد عواد ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

ينتظم اللاعب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في مران الفريق مساء اليوم الأحد.

واعتذر عواد بالأمس عن المشاركة في مران الفريق وأكد خلال مداخلته في أحد البرامج التلفزيونية أن تخلف عن الحضور لأسباب أسرية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز عقب بطولة كأس أمم أفريقيا وحسم ملفات بعض اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 43 نقطة.